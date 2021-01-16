طرح 4 ملايين عملة معدنية فئة جنيه احتفالا بعيد الشرطة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم طرح عملة معدنية فئة جنيه واحد عليها شعار الشرطة بمناسبة احتفالات يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سيتم إصدار 4 ملايين جنيه من العملة المعدنية فئة جنيه احتفالا بعيد الشرطة 25 يناير .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اصدار هذه العملة المعدنية يحمل رسائل كثيرة ويحمل رسائل للعالم بأكمله ولمن يرغب في فهم المغزى".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سوف نحتفل في هذا اليوم برجال الشرطة وتضحيات الشهداء دفاعا عن أرواح المواطنين واستقرار الوطن".



