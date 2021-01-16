ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

20 ألف جندي.. أحمد موسى: عدد القوات الأمريكية في الكونجرس أكبر من مثيلتها في أفغانستان والعراق

السبت 16/يناير/2021 - 10:15 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على تواجد قوات الجيش الأمريكي في الكونجرس الأمريكي، :" ماذا يحدث في أمريكا؟".

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الجيش الأمريكي مكانه على الحدود؟، ولماذا يحمي الجيش الكونجرس".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى:"  أمريكا نزلت 20 ألف جندي  في الكونجرس الأمريكي لتأمينه، وعدد القوات المتواجدة في الكونجرس أكبر من عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق".

وأكمل :" في يوم تنصيب بايدن يوم 20 يناير سيتم غلق محطات المترو في العاصمة واشنطن".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه تم الغاء البروفة الرسمية لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب؛ بسبب التهديدات وأحداث الشغب والقلق ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب قد يسحب القوات الأمريكية من دولة أفريقية

لا بد من التشاور.. فرنسا تعلق على قرار خفض القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق

عسكريون وخبراء يحذرون من قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل التوصل إلى اتفاقات سلام

ديمقراطية أمريكا في خطر.. أحمد موسى يعلق على أحداث الكونجرس

أحمد موسى يعرض لحظة إطلاق النار على أمريكية داخل الكونجرس.. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام عن 9 مناطق بالفيوم

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لراغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

ملتزمة بالاعتكاف.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف

بتنزل من البيت كتير.. بائع يقتل ابنته ويلقى بجثتها على الطريق بالقليوبية

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه