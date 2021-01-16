20 ألف جندي.. أحمد موسى: عدد القوات الأمريكية في الكونجرس أكبر من مثيلتها في أفغانستان والعراق

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تواجد قوات الجيش الأمريكي في الكونجرس الأمريكي، :" ماذا يحدث في أمريكا؟".
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الجيش الأمريكي مكانه على الحدود؟، ولماذا يحمي الجيش الكونجرس".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" أمريكا نزلت 20 ألف جندي في الكونجرس الأمريكي لتأمينه، وعدد القوات المتواجدة في الكونجرس أكبر من عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق".
وأكمل :" في يوم تنصيب بايدن يوم 20 يناير سيتم غلق محطات المترو في العاصمة واشنطن".
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه تم الغاء البروفة الرسمية لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب؛ بسبب التهديدات وأحداث الشغب والقلق ".