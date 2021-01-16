20 ألف جندي.. أحمد موسى: عدد القوات الأمريكية في الكونجرس أكبر من مثيلتها في أفغانستان والعراق

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تواجد قوات الجيش الأمريكي في الكونجرس الأمريكي، :" ماذا يحدث في أمريكا؟".





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الجيش الأمريكي مكانه على الحدود؟، ولماذا يحمي الجيش الكونجرس".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" أمريكا نزلت 20 ألف جندي في الكونجرس الأمريكي لتأمينه، وعدد القوات المتواجدة في الكونجرس أكبر من عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق".





وأكمل :" في يوم تنصيب بايدن يوم 20 يناير سيتم غلق محطات المترو في العاصمة واشنطن".



