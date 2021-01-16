مصرع شاب فى حادث تصادم على الطريق الدولي بـ رشيد

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد، تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي و دراجة ببخارية أسفر عنه مصرع "جباره سعد جباره، ٢٨ سنة، مقيم بكفر الشيخ"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام برشيد تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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