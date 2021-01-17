باع ميدالياته وساكن في عشة .. مأساة إنسانية يعيشها بطل الجمهورية في ألعاب القوى

شهدت قرية كفرديما مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية مأساة إنسانية حينما أقدم البطل الرياضي عصام جميل الحديدي بطل الجمهورية في العاب القوى للمعاقين لسنوات طويلة 44 عاماً والحاصل على 46 ميدالية متنوعة مابين ذهبية وفضية وبرونزية على مدار عدة سنوات والعديد من شهادات وجوائز اللجنة البارالمبية، على بيع ميدالياته التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي للإنفاق على أسرته وبناته الثلاث لعدم وجود مصدر زرق ثابت له إلى جانب معيشته في مسكن وسط الأراضي الزراعية منعدم من جميع المرافق الحيوية ولم تصله مياه الشرب أو الكهرباء وتنعدم فيه آدمية الحياة به كون سقفه من البوص والخشب .





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وأكد البطل الرياضي انه في فصل الشتاء تتعرض أسرته للأمطار لكون سقف منزله من البوص إلى جانب الفئران التي تهاجم منزله غير الآدمي مناشدا وزارة الرياضة ورجال الأعمال مساعدته لتجهيز مسكنه حفاظا على أسرته من التشرد.





كما أضاف عصام عمارة عضو مجلس محلي كفر الزيات سابقا ومن أهالي القرية أن هذا البطل الرياضي يعد رمزا رياضيا للشباب بالقرية والمحافظة وكان متزوجا في سكن بالإيجار داخل القرية وأصبح مهدداً بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخرا ولا يمتلك من حطام الدنيا سوى نصف قيراط قام ببنائه منذ سنوات بالبوص والطوب وقدم طلبا للتصالح بمجلس مدينة كفرالزيات ولا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح حيث لايوجد مصدر رزق له سوى مرتب 800 جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا ويقوم بالعمل في أعمال البناء ورفع الأسمنت على الرغم من الإعاقة في قدمه.



