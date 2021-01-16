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رياضة

مونديال اليد| حسن قداح: تطبيق خطة المدير الفني وتعليماته سر الفوز في لقاء مقدونيا

السبت 16/يناير/2021 - 10:51 م
حسن قداح
حسن قداح
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حسام الحارتي
قال حسن قداح نجم المنتخب المصري الحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومقدونيا، ‏«كنّا نعلم من البداية أن هذه المباراة مهمة وكان علينا التركيز فيها ‏لضمان الفوز».

وأضاف قداح، أنه خاض تحديا كبيرا لمشاركته مع منتخب مصر في مونديال اليد، خاصة بعد تعرضه للإصابة والعودة مجددًا واستعادة لياقته.

وأكد قداح أن "تطبيق خطة المدير الفني وتعليماته سر الفوز في لقاء اليوم".

وأشار قداح إلى أن  التقدم القوي في الشوط الأول ساهم في السيطرة على اللقاء بالشوط الثاني، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام السويد وعدم الإفراط في سعادة الفوز.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة ( 38- 19) في ثاني مباريات المجموعة السابعة، والمقامة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير  بمشاركة 32 منتخبا.
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