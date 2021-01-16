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برلمان

وكيل موازنة البرلمان عن تصفية شركة الحديد والصلب: قرار خطير

السبت 16/يناير/2021 - 10:32 م
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب
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القسم السياسى
عبر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب عن إستيائه بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، موضحا أن قرار التصفية يكون اخر خطوة نلجأ لها بعد البحث عن مزيد من الحلول التي تضمن استمرارها.

وتسائل عمر في تصريحاته لـ"صدي البلد" " هل يعقل أن ديون هذه الشركة أكبر من الأصول التي تمتلكها" ، موضحا أهمية معرفة كافة أصول الشركة ومديونيتها والتكاليف الشهرية الازمة لإستمرارها في العمل. 

وأكد وكيل لجنة الخطوة والموازنة بالبرلمان ان القرار جاء نتيجة رؤية غير واضحة وعدم البحث عن حلول عقلانية توقف هذا القرار واصفا إياه بالقرار الخطير.

ولفت البرلماني إلي أن الدولة يجب أن تمتلك جزءا من هذه الصناعة وكذلك صناعة الأسمنت حتي تستطيع عمل توازن بالسوق ومنع التحكم بها، مذكرا بأن سلعة الأسمنت وصل سعرها في فترة ماضية لـ1000 جنيه، بسبب تحكم الشركات الأجنبية بها . 

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الأعمال العام، قد قررت فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة بحلوان.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت فى أكتوبر الماضى على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
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