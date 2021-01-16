مجموعة مصر في مونديال اليد| السويد تتقدم 20- 16 على تشيلي في الشوط الأول

تقدّم منتخب السويد على نظيره تشيلى بنتيجة 16/20 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر.





وجاء تقدم السويد ليواصل عروضه المميزة فى البطولة وفاز فى الجولة الأولى على مقدونيا 32 /20 وحال انهاء المباراة لصالحه اليوم يكون ضمن التأهل للدور الثانى من المونديال بعد هزيمة تشيلى من مصر بالجولة الأولى.





وتقع السويد وتشيلى بالمجموعة السابعة من مجموعات البطولة بجانب مصر ومقدونيا.





وضمن منتخب مصر التأهل للدور الثانى بعد التغلب على مقدونيا فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم 38/19 .





من جهته اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على البدء فى إجراء تحليل الـ "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية وجميع المشاركين والمتواجدين داخل الفقاعة الطبية.





يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الشباب والرياضة والصحة الصحة لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر من مختلف دول العالم، و تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.