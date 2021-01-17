فوز طالبة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بمسابقة الفنون

أطلقت جامعة القاهرة عدد من المسابقات الاونلاين لمساعدة الطلاب على اظهار مواهبهم، لان الجامعة ليست مكاناً تعليمياً فقط ولكن يمكن الاستفادة منها واكتساب مهارات جديدة.

وبعد الانتهاء من التصفيات ، أعلنت جامعة القاهرة عن اسماء الفائزين فى هذه المسابقات وكان نصيب الطالبة مريم محمد بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة الحصول على المركز الأول "عزف فردى" فى مسابقة فنون علي مستوي الجامعة .

وبعد الانتهاء من التصفيات ، أعلنت جامعة القاهرة عن اسماء الفائزين فى هذه المسابقات وكان نصيب الطالبة مريم محمد بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة الحصول على المركز الأول "عزف فردى" فى مسابقة فنون علي مستوي الجامعة .



