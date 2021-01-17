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تعليم

فوز طالبة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بمسابقة الفنون

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أطلقت جامعة القاهرة عدد من المسابقات الاونلاين لمساعدة الطلاب على اظهار مواهبهم، لان الجامعة ليست مكاناً تعليمياً فقط ولكن يمكن الاستفادة منها واكتساب مهارات جديدة. 
  
وبعد الانتهاء من التصفيات ، أعلنت جامعة القاهرة عن اسماء الفائزين فى هذه المسابقات وكان نصيب الطالبة مريم محمد بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة الحصول على المركز الأول "عزف فردى" فى مسابقة فنون علي مستوي الجامعة . 


يشار الى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.
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