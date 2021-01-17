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رياضة

اتحاد الكرة يبدأ صرف بدلات حكام الدوري.. اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:00 ص
المهندس احمد مجاهد
المهندس احمد مجاهد
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يسرى غازى
تبدأ اليوم الأحد للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه.

ومن المقرر أن يسري القرار على جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري في الأقسام المختلفة.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللجنة من صرف المستحقات المتأخرة للحكام عن الموسم الماضي والتي قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه.

وغادر القاهرة الجمعة الماضي ٥ حكام مصريين متجهين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.

وضمت قائمة خماسي التحكيم المصري الثنائى الدولى ابراهيم نورالدين وأمين عمر والمساعدين هاني عبدالفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي ممثلة عن التحكيم النسائي.

واختار اتحاد شمال افريقيا خمسة حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كاس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب.

يأتي ذلك بعد ما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا في ربوع دول العالم.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا في صفوف شباب الفراعنة.

وأحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تمت صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإداري في جهاز منتخب الشباب بالكامل.

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