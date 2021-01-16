مناقشة حادة على الهواء بين وزير قطاع الأعمال وبرلماني بسبب شركة الحديد والصلب

قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إن أزمة مصانع الحديد والصلب، بها تضارب فى التصريحات، وفوجئنا بقرار التصفية، ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ذكر أن الحديد والصلب قلصت خسائرها 58%، وتراجعت المديونيات، كذلك هناك 1500 فدان مملوكة للشركة، قيمتها 1.2 مليار جنيه، فالشركة كبيرة، والجميع يعرفها، ولكن مشكلتنا مع حجم التضارب.





ووجه "إمام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، عدة تساؤلات يتعلق أحدها بالاجراءات التى اتخذها وزير قطاع الأعمال بشأن موضوع الخردة، أما الشيء الثانى فيتعلق بموقف الأراضى.





وشهدت الحلقة مناقشة "ساخنة" بين وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والنائب عبد المنعم إمام، بسبب تضارب التصريحات، مؤكدا أنه لم يتحدث عن الأمر إلا قبل الجمعية العمومية.