ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مناقشة حادة على الهواء بين وزير قطاع الأعمال وبرلماني بسبب شركة الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 10:33 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق
Advertisements
إسراء صبري
قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إن أزمة مصانع الحديد والصلب، بها تضارب فى التصريحات، وفوجئنا بقرار التصفية، ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ذكر أن الحديد والصلب قلصت خسائرها 58%، وتراجعت المديونيات، كذلك هناك 1500 فدان مملوكة للشركة، قيمتها 1.2 مليار جنيه، فالشركة كبيرة، والجميع يعرفها، ولكن مشكلتنا مع حجم التضارب.

ووجه "إمام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، عدة تساؤلات يتعلق أحدها بالاجراءات التى اتخذها وزير قطاع الأعمال بشأن موضوع الخردة، أما الشيء الثانى فيتعلق بموقف الأراضى.

وشهدت الحلقة مناقشة "ساخنة" بين وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والنائب عبد المنعم إمام، بسبب تضارب التصريحات، مؤكدا أنه لم يتحدث عن الأمر إلا قبل الجمعية العمومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحديد والصلب: تصفية الشركة تستغرق من عام ونصف إلى عامين

مصطفى بكري يتقدم باستجواب لـ وزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

سأكشف الحقيقة بالمستندات.. بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ شركة الحديد والصلب

خطة للإصلاح لم ينظر لها.. اتحاد عمال مصر: تصفية الحديد والصلب وصمة عار.. ونطالب الرئيس بالتدخل

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

ترشيحاتنا

خوفا من الزواج عليها.. صعيدية حامل في "مخدة" لمدة 9 شهور

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الثاني بالجامعات

ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

سانت إيتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

موجز السوشيال ميديا: خالد الغندور يوجه رسالة لـ رمضان صبحي.. ومتابع يهاجم هنا شيحة

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه