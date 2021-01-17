عضو غرفة الصناعات المعدنية يكشف عن أزمة خام البيليت ..فيديو

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ،: جمهورية مصر العربية تحتوي علي 20 مصنعا لدرفلة الحديد وجميعها تعاني الآن من قلة توافر خام البيليت في السوق المصرية خصوصا انه ليس له بدائل .
وأضاف طارق الجيوشي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: كنا نحصل على خام البيليت من أوكرانيا وروسيا وبعد فرض الرسوم على الاستيراد لم يعد لدينا مصدر للحصول على خام البيليت إلا من السوق المحلي .
وأوضح طارق الجيوشي، أن المصانع المنتجة لخام البيليت هي هي المصانع المنتجة للحديد وهم الآن المتحكمون في السوق بشكل كامل، مؤكدا ان أصحاب مصانع الحديد في حالة رقود السوق يقومون بعرض كمية من خام البيليت للبيع.