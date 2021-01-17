عضو غرفة الصناعات المعدنية يكشف عن أزمة خام البيليت ..فيديو

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ،: جمهورية مصر العربية تحتوي علي 20 مصنعا لدرفلة الحديد وجميعها تعاني الآن من قلة توافر خام البيليت في السوق المصرية خصوصا انه ليس له بدائل .





وأضاف طارق الجيوشي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: كنا نحصل على خام البيليت من أوكرانيا وروسيا وبعد فرض الرسوم على الاستيراد لم يعد لدينا مصدر للحصول على خام البيليت إلا من السوق المحلي .



