ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو غرفة الصناعات المعدنية يكشف عن أزمة خام البيليت ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 04:02 ص
خام البيليت
خام البيليت
Advertisements
إبراهيم القادري
قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ،: جمهورية مصر العربية تحتوي علي 20 مصنعا لدرفلة الحديد وجميعها تعاني الآن من قلة توافر  خام البيليت في السوق المصرية خصوصا انه ليس له بدائل .

وأضاف طارق الجيوشي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: كنا نحصل على خام البيليت من أوكرانيا وروسيا وبعد فرض الرسوم على الاستيراد لم يعد لدينا مصدر للحصول على خام البيليت إلا من السوق المحلي .

وأوضح طارق الجيوشي، أن المصانع المنتجة لخام البيليت هي هي المصانع المنتجة للحديد وهم الآن المتحكمون في السوق بشكل كامل، مؤكدا ان أصحاب مصانع الحديد في حالة رقود السوق يقومون بعرض كمية من خام البيليت للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكون رئيسي للانتاج.. اتحاد الصناعات يطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع

اتحاد الصناعات: قرار إيقاف استيراد السيراميك موفق.. فيديو

غرفة الصناعات المعدنية: 3 دولار سعر عادل لغاز المصانع.. فيديو

غرفة الصناعات المعدنية: مصانع الدرفلة تعاني من عدم توافر "البيلت" محليا

ترشيحاتنا

نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

موجز السوشيال ميديا: خالد الغندور يوجه رسالة لـ رمضان صبحي.. ومتابع يهاجم هنا شيحة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لراغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو