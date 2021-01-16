برلمانية: لا مقياس محدد لأعداد المصابين بـ كورونا في مصر

قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مصر لديها علاقة قوية بالقارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن الفترة التي تولى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي شهدت ازدهارا كبيرا في المعاملات والعلاقات المتبادلة.





واحترمت عبد الحليم في تصريحاتها الخاصة لـ" صدى البلد" رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT) ، موضحة أنه لا يوجد مقياس محدد لأعداد المصابين في مصر بسبب عدم الكشف علي الجميع.





وعبرت عضو مجلس النواب، عن استيائها بسبب إهمال كثير من المواطنين في الالتزام بإلاجراءات الاحترازية ، قائلة: لسه في ناس مش مقتنعة بوجود الفيروس، وفاكرين إن ده فيلم خارجي" مؤكدة تطبيق القانون لهذه الفئة للحد من الخطر الناجم من إهمالهم وعدم إدراكهم للموضوع بجدية.





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعربت عن رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT)، التي تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من اللقاحات التي تثبت فاعليتها لشعوب القارة الإفريقية، وتسريع المشاركة الإفريقية في التطوير الإكلينيكي للقاح، وتذليل التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة، فضلًا عن دعم قدرات الدول الإفريقية لإنتاج اللقاح وتصديره لدول القارة، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز الاستفادة القصوى من تلك المبادرة.