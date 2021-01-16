برلمانية عن أزمة كورونا: في ناس وخداها فهلوة دون التزام بالإجراءات الاحترازية

قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، أنها تحترم رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT)، واصفة إياه بالتعاون المثمر.





وأكدت الضبع في تصريحاتها لـ"صدي البلد"، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تعد أزمة عالمية وغير مقتصر وجودها في مصر وأفريقيا فقط، مشددة علي أهمية عدم التخلف عن أي اتفاقات دولية في هذا المجال تهدف في المقام الأول والأخير إلى مصلحة المواطن المصري.





ولفتت عضو البرلمان إلي أن الدولة قامت بجهد مشكور في سبيل نشر الوعي للمواطن من خلال وسائل الإعلام واللافتات المنتشرة في جميع الأماكن العامة والمؤسسات والشوارع .





وأشارت البرلمانية إلى أنه في ظل تزايد الأزمة وانتشار الفيروس وإصابة العديد من المواطنين إلي أنه ما زال هناك البعض يتعامل مع هذه الازمة بمبدأ "الفهلوة" دون أي التزام بالإجراءات الإحترازية.





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أعربت عن رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT)، التي تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من اللقاحات التي تثبت فاعليتها لشعوب القارة الإفريقية، وتسريع المشاركة الإفريقية في التطوير الإكلينيكي للقاح، وتذليل التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة، فضلًا عن دعم قدرات الدول الإفريقية لإنتاج اللقاح وتصديره لدول القارة، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز الاستفادة القصوى من تلك المبادرة.