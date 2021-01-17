خالد عكاشة: تصنيف واشنطن لولاية سيناء وحركة حسم يضع تركيا في موقف حرج

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدارج واشنطن تنظيمي "حسم" و" ولاية سيناء" وضع تركيا في وضع حرج جدًا.
أضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التقرير يعتبر من أرفع التقارير التي تحظى باعتراف دولي ومن ثم فإن الإبقاء على استضافة هذه القيادات على الأراضي تركيا يصنف الأخيرة كدولة راعية للإرهاب تفتح ذراعيها لاستقطاب القيادات الإرهابية.
وأشار: "حيث إنها تحتضن قياديتين إرهابيتين مسجلتين لدى مصر أمام القضاء مدانين في قضايا إرهابية ثم تحول ذلك لادراج واشنطن الذي يعتبر تقرير دولي مهم دافع لعدد من المؤسسات والدول في التعاطي مع الامر ".
كانت واشنطن قد أدرجت «حسم» بمصر وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، و أعلنت الخارجية الأميركية إدراج مصريين على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهما يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على محمد السماحي.