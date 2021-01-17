ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: تصنيف واشنطن لولاية سيناء وحركة حسم يضع تركيا في موقف حرج

الأحد 17/يناير/2021 - 05:03 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
Advertisements
محمد القاضي
قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدارج واشنطن تنظيمي "حسم"  و" ولاية سيناء" وضع تركيا في وضع حرج جدًا.

أضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التقرير يعتبر من أرفع  التقارير التي تحظى باعتراف دولي ومن ثم  فإن الإبقاء على استضافة هذه القيادات على الأراضي تركيا يصنف الأخيرة  كدولة راعية للإرهاب  تفتح ذراعيها لاستقطاب القيادات الإرهابية.

وأشار:  "حيث إنها  تحتضن  قياديتين إرهابيتين  مسجلتين  لدى مصر  أمام القضاء مدانين  في قضايا إرهابية ثم  تحول ذلك لادراج واشنطن  الذي يعتبر  تقرير  دولي مهم  دافع لعدد  من المؤسسات والدول في التعاطي مع الامر ".

كانت واشنطن  قد أدرجت  «حسم» بمصر وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، و أعلنت الخارجية الأميركية إدراج مصريين على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهما يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على محمد السماحي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إدراجها على قوائم الإرهاب.. 5 عقوبات لـ أنصار بيت المقدس وحسم في مصر

الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم الإرهابية وقادتها

مارجريت عازر: الدولة المصرية تخوض الحرب مع الإرهاب بمفردها

حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

تعليق ناري من لميس الحديدي على إدراج ولايتيّ سينا وحسم "تنظيمات إرهابية"

ترشيحاتنا

محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

سمير صبري: بليغ حمدي قال محدش يبوس وردة في فيلم حكايتي مع الزمان

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

أمى محجبة .. فيفي عبده تهاجم مروجي شائعات اعتزالها

وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو