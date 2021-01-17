خالد عكاشة: تصنيف واشنطن لولاية سيناء وحركة حسم يضع تركيا في موقف حرج

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدارج واشنطن تنظيمي "حسم" و" ولاية سيناء" وضع تركيا في وضع حرج جدًا.





أضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التقرير يعتبر من أرفع التقارير التي تحظى باعتراف دولي ومن ثم فإن الإبقاء على استضافة هذه القيادات على الأراضي تركيا يصنف الأخيرة كدولة راعية للإرهاب تفتح ذراعيها لاستقطاب القيادات الإرهابية.





وأشار: "حيث إنها تحتضن قياديتين إرهابيتين مسجلتين لدى مصر أمام القضاء مدانين في قضايا إرهابية ثم تحول ذلك لادراج واشنطن الذي يعتبر تقرير دولي مهم دافع لعدد من المؤسسات والدول في التعاطي مع الامر ".





كانت واشنطن قد أدرجت «حسم» بمصر وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، و أعلنت الخارجية الأميركية إدراج مصريين على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهما يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على محمد السماحي.



