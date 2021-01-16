تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي عيد والغنام بالفيوم

نجحت الأجهزة الشعبية والامنية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية اليوم ، بين عائلتى الغنام وعيد بعزبة حبيبة بالوحدة المحلية لقرية المظاطلى بمركز طامية بمحافظة الفيوم

حيث قدم كبير عائلة عيد الكفن الى نجل المتوفى من عائلة الغنام ، فى السرادق الذى أقيم خصيصا لذلك بعزبة حبيبة ، بحضور ، واللواء اشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ، العميد شريف عبدالعظيم رئيس فرع البحث لفرقة شرق والعميد خالد حسن مأمور المركز ، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز طامية .

كما حضر جلسة الصلح النائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية ، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية ، والنائب المهندس أيمن شكرى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفيوم ، والعمدة خاطر عبد القوى عمدة قرية فرقص ورئيس لجنة المصالحات والمحكمين بالفيوم ، والقيادات الدينية والأمنية ، وأفراد العائلتين .

ترجع الخصومة الثأرية بين العائلتين منذ عام ، بسبب مشاجرة ، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم ، قتل فيها أحد أفراد عائلة الغنام .

قام نصر الدين ابوالسعود عيد حسانين 60سنة عميد عائلة عيد بتقديم الكفن الى يوسف مبروك عبد العزيز نجل المتوفى من عائلة الغنام ، وسط هتافات التكبير " الله أكبر ولله الحمد " من الحضور .

ثم تعانق أفراد العائلتين ، وأقسموا على كتاب الله بنبذ الخلافات فيما بينهم وبدأ صفحة جديدة من الحب والتسامح ، وتبادل الزيارات بين العائلتين .

كما قدم المحكوم شرط جزاء بتغريم أى فرد من العائلتين يعتدي على الآخر غرامة مليون جنيه .

تم الصلح بإشراف وتنسيق المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز طامية





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استبعاد مدير عام المواقف في الفيوم.. اعرف السبب

من جانب آخر :قرّر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي، لتقصيره فى أداء مهام العمل المنوطة به، من حيث عدم المتابعة الدورية وسوء مستوى الخدمات وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة وعدم الانضباط.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، للمرور على عددٍ من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.



