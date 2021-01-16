تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي عيد والغنام بالفيوم

نجحت الأجهزة الشعبية والامنية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية اليوم ، بين عائلتى الغنام وعيد بعزبة حبيبة بالوحدة المحلية لقرية المظاطلى بمركز طامية بمحافظة الفيوم
حيث قدم كبير عائلة عيد الكفن الى نجل المتوفى من عائلة
الغنام ، فى السرادق الذى أقيم خصيصا لذلك بعزبة حبيبة ، بحضور ، واللواء اشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ، العميد
شريف عبدالعظيم رئيس فرع البحث لفرقة شرق والعميد خالد حسن مأمور المركز ، والمقدم
محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز طامية .
كما حضر جلسة الصلح النائب محسن أبو
سمنة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية
، والنائب محمد ثابت الجمال عضو
مجلس النواب عن دائرة مركز طامية ، والنائب المهندس أيمن شكرى عضو مجلس النواب عن
دائرة بندر ومركز الفيوم ، والعمدة خاطر عبد القوى عمدة قرية فرقص ورئيس
لجنة المصالحات والمحكمين بالفيوم ، والقيادات
الدينية والأمنية ، وأفراد العائلتين .
ترجع الخصومة الثأرية بين العائلتين
منذ عام ، بسبب مشاجرة ، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم ، قتل
فيها أحد أفراد عائلة الغنام .
قام نصر الدين ابوالسعود عيد حسانين 60سنة
عميد عائلة عيد بتقديم الكفن الى يوسف
مبروك عبد العزيز نجل المتوفى من عائلة
الغنام ، وسط هتافات التكبير " الله
أكبر ولله الحمد " من الحضور .
ثم تعانق أفراد العائلتين ،
وأقسموا على كتاب الله بنبذ الخلافات فيما بينهم وبدأ صفحة جديدة من الحب
والتسامح ، وتبادل الزيارات بين العائلتين
.
كما قدم المحكوم شرط جزاء بتغريم أى فرد من العائلتين يعتدي على الآخر
غرامة مليون جنيه .
تم الصلح بإشراف وتنسيق المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز طامية
استبعاد مدير عام المواقف في الفيوم.. اعرف السبب