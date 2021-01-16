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اقتصاد

اقتصاد البحرين| دار القرار تسجل 8 طلبات تحكيم بنحو 6.2 مليون دولار خلال عام 2020

السبت 16/يناير/2021 - 10:57 م
اقتصاد البحرين
اقتصاد البحرين
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قسم الاقتصاد

استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020 ما مجموعه 8 طلبات تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دولار أمريكي، وتم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها، كما تم تحريك ستة منازعات استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، فيما بقي طلبان قيد التسجيل بانتظار استكمال الأطراف بعض الإجراءات اللازمة.
 
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء البحرينية ، إنه قد تنوعت جنسيات أطراف النزاعات من أفراد وشركات لتشمل كل من الجنسيات البحرينية، الهندية، السعودية، العمانية، الإماراتية، اليمنية. وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقد بيع، عقد تنفيذ الأعمال، عقد توريد الطاقة الكهربائية، عقد إيجار بناية، شراء بالأجل.
 
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وقال الأمين العام المكلف لـ "دار القرار"، ناصر المقهوي، إن تأثير جائحة كرونا كان واضحًا في تأخير الأطراف في تقديم نزاعاتهم للتحكيم بسبب صعوبة تقديم الطلبات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول، ووجود صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد ونمو استخدام التكنولوجيا الذي فرض نفسه جبرًا حتى على غير المتعاملين مع مثل هذا النوع من التقنية.
 
وأضاف "ورغم ذلك فقد استطاع المركز أن يقدم خدماته باحترافية لوجود موظفي مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لوجود بنية تقنية متطورة والتي استثمر فيها المركز قبل حصول الجائحة ليدير المركز العملية التحكيمية بكفاءة ودقة وجودة عالية".
 
وعن توقعاته للعام 20201 أوضح المقهوي بأنه "ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وانخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع؛ فإن ذلك يمثل سلسلة متتابعة ستلقي بظلالها على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها".
 
ويشهد المركز في السنوات الأخيرة نموًا متصاعدًا في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.

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