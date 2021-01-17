تشريح جثة مريض كورونا انتحر بمستشفى العزل في حلوان

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة مريض بفيروس كورونا، عقيب قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمستشفى العزل بحلوان ولمروره بحالة نفسية سيئة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي لاعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير لمعرفة هل هناك شبهة جنائية فى سقوطه من عدمه.





وأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان اثناء حدوث الواقعة والاطباء المسئولين عن متابعة المريض لسماع اقوالهم حولها.





ولم يجد مريض بالكورونا وسيلة للتخلص من حالته النفسية السيئة، سوي بالانتحار، حيث ألقى بنفسه من الطابق الخامس من مستشفى العزل بحلوان، ليلقي مصرعه فى الحال.





وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة ، تلقى اخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة ، بسقوط شخص من الطابق الخامس من داخل مستشفى حلوان العام ولقي مصرعه في الحال.





وعلى الفور تم توجيه رجال المباحث تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، وتبين من الفحص انتحار عامل ، ٤٦ سنة ، مقيم بالجمالية ، اثناء فترة حجزه بالمستشفى منذ ١٢ يناير ، لإصابته بفيروس الكورونا وبسبب سوء حالته النفسيه خلال الفترة الأخيرة قرر الانتحار وتوفي نتيجة إصابته بكسور في جميع أنحاء الجسم.





و بسؤال موظف بالإسعاف، مرافق بالحجرة ، والمصاب أيضا بكورونا ، قرر بسوء حالة المنتحر النفسية ، وانه كان يرغب فى الخروج من المستشفى ، وبتاريخ الواقعة حال تواجدهم بالحجرة ، فوجئ بتوجه المنتحر للبلكونة ، وألقى بنفسه منها منتحرا.



