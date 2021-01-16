المصري للدراسات: 3000 جريمة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال عامين

قالت الدكتورة داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته كان على وشك اتخاذ قرار بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب والدولة العميقة منعت ذلك.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن المركز تمكن من رصد 3000 جريمة ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2013 لـ2015 ضد الأفراد والمنشآت في مصر.





ونوهت إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية ليست قوية في أمريكا، ولكنهم يخترقون العديد من الجماعات اليسارية التي تؤثر على صناعة القرار بأمريكا.





وأشارت إلي أن المركز يركز خلال الفترة المقبلة على توضيح مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا، لتوضيح الصورة للإدارة الأمريكية بأن هذه الجماعة تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي ذاته، خاصة وأن أمريكا خلال الفترة المقبلة ستتجه أكثر إلى فكرة المؤسسية في العمل.