ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصري للدراسات: 3000 جريمة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال عامين

السبت 16/يناير/2021 - 11:00 م
داليا زيادة
داليا زيادة
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته كان على وشك اتخاذ قرار بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب والدولة العميقة منعت ذلك. 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن المركز تمكن من رصد 3000 جريمة ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2013 لـ2015  ضد الأفراد والمنشآت في مصر.

ونوهت إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية ليست قوية في أمريكا، ولكنهم يخترقون العديد من الجماعات اليسارية التي تؤثر على صناعة القرار بأمريكا. 

وأشارت إلي أن المركز يركز خلال الفترة المقبلة على توضيح مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا، لتوضيح الصورة للإدارة الأمريكية بأن هذه الجماعة تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي ذاته، خاصة وأن أمريكا خلال الفترة المقبلة ستتجه أكثر إلى فكرة المؤسسية في العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الباز يفضح الإخوان ويعرض فيديو استغاثتهم بأمريكا للبقاء على رأس السلطة بمصر.. فيديو

هل تنقلب تركيا على الإخوان.. أنقرة تعتقل 23 من الجماعة داخل أرضها ..فيديو

محمد الباز: يجب أن يصدر بيان من هيئة كبار العلماء ضد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي انحطاط

محمد الباز : رولا محمود ماتت بكورونا والكل عاجز أمام الفيروس

تقاضيا 100 ألف دولار شهريًا.. الباز يكشف دور علاء السماحي ويحيى موسى في نشر الإرهاب بمصر

ترشيحاتنا

كان قريبا للغاية.. كيف نجا مايك بنس من محاولة لاغتياله أثناء اقتحام الكونجرس

لا تزال بالعناية المركزة.. ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من محبيها الدعاء لوالدتها

قرار عاجل بشأن الإسلام والمسلمين في فرنسا

حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة

صوروه عاريا.. سيدة تستدرج شابا من فيسبوك لممارسة الرذيلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة