رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس: نسعى لإعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية

قال محمد عبد الحميد لاشين الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، رئيس اتحاد الطلاب، ان الجامعة فكرها السائد هو التطوير والتأهيل لسوق العمل، وسنسعى للعمل على إعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب.





وأكد لاشين خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" ضرورة العمل على توسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة، ولكن بسبب كورونا سيتم اللجوء إلى أنشطة اونلاين، مشيرا الي أن جامعة عين شمس صرح تربوي له تاريخ وعلى طلابها أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.



