أحمد موسى: قيادات وصحفيو المعارضة كانت علاقتهم جيدة بـ صفوت الشريف

نعى الإعلامي أحمد موسى، صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشوري الأسبق، قائلا: "ربنا يرحمه ويغفر له".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل قيادات المعارضة كانت علاقتهم جيدة بصفوت الشريف وكان يفتح مكتبه للمعارض والمؤيد ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف هو من أنشأ مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تعتبر اول مدينة إنتاج إعلامي في العالم العربي ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف أحدث حالة من التطوير داخل التليفزيون المصري واتحاد الإذاعة والتليفزيون وإنشاء الفضائية المصرية ".
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن باب صفوت الشريف كان مفتوحا لكل صحفيي المعارضة، وكان يعطي معلومات للجميع، حتى صحف المعارضة، وكان يطبق مبدأ الانفتاح على الإعلام بكافة اشكاله، مؤيدين أو معارضين".