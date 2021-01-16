أحمد موسى: قيادات وصحفيو المعارضة كانت علاقتهم جيدة بـ صفوت الشريف

نعى الإعلامي أحمد موسى، صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشوري الأسبق، قائلا: "ربنا يرحمه ويغفر له".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل قيادات المعارضة كانت علاقتهم جيدة بصفوت الشريف وكان يفتح مكتبه للمعارض والمؤيد ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف هو من أنشأ مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تعتبر اول مدينة إنتاج إعلامي في العالم العربي ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف أحدث حالة من التطوير داخل التليفزيون المصري واتحاد الإذاعة والتليفزيون وإنشاء الفضائية المصرية ".



