ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: قيادات وصحفيو المعارضة كانت علاقتهم جيدة بـ صفوت الشريف

السبت 16/يناير/2021 - 11:06 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى،  صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشوري الأسبق، قائلا: "ربنا يرحمه ويغفر له".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل قيادات المعارضة كانت علاقتهم جيدة بصفوت الشريف وكان يفتح مكتبه للمعارض والمؤيد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  صفوت الشريف هو من أنشأ مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تعتبر اول مدينة إنتاج إعلامي في العالم العربي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  صفوت الشريف أحدث حالة من التطوير داخل التليفزيون المصري واتحاد الإذاعة والتليفزيون وإنشاء الفضائية المصرية ".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن باب صفوت الشريف كان مفتوحا لكل صحفيي المعارضة، وكان يعطي معلومات للجميع، حتى صحف المعارضة، وكان يطبق مبدأ الانفتاح على الإعلام بكافة اشكاله، مؤيدين أو معارضين".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: 47% من أصوات برلمان 2021 معارضون

دفتر عزاء لصفوت الشريف على تويتر.. مغردون: رحل رمز من رموز الإعلام في مصر

مصطفى بكري عن صفوت الشريف: حمامة سلام وصديق الجميع

زكريا عزمي يشارك في جنازة صفوت الشريف.. فيديو و صور

ظهور نادر لـ أحمد عز في جنازة الراحل صفوت الشريف .. فيديو وصور

شاهد.. 100 صورة و8 فيديوهات من جنازة الراحل صفوت الشريف

ترشيحاتنا

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. الفرعون يحسم الجدل

محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة