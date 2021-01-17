ابتزوه بـ 100 ألف جنيه .. حبس سيدة و3 من أصدقائها استدرجوا شابا عبر فيس بوك لممارسة الرذيلة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة و٣ من أصدقائها في منطقة البساتين بالقاهرة ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج شاب- عن طريق السيدة-؛ لممارسة الرذيلة، وتصويرهم له عاريا، وتكبيله؛ لابتزازه ماديا ، وإجباره للتوقيع على وصل امانة .





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، واعداد تقرير مفصل عنها؛ للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





تفاصيل الواقعة بدأت باستدراج سيدة لشاب من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى اقامة علاقة غير شرعية معها داخل منزلها في مدينة السلام.





وبمجرد وصول الشاب الي الشقة لممارسة الرذيلة مع المتهمة× فوجئ بآخرين قاموا بتصويره عاريا ، وتكبيله؛ لإجباره للتوقيع على وصل أمانة و ابتزازه ماديا .





البداية عندما تلقت وحدة مباحث السلام أول بلاغا من عامل يفيد بقيام ٤ أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الإمضاء على وصل أمانة علي بياض.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين.





واعترفت السيدة أنها اتفقت مع ٣ من أصدقائها، لاستدراج الشاب في الموعد المحدد بينهما وتفاجأ بوجودهم، وقاموا بتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصال أمانة ، ثم قاموا بابتزاز الشاب وطلبوا منه ١٠٠ ألف جنيه مقابل شراء الفيديوهات والصور التي قاموا بتصويرها له عاريا، وأعطوه مدة يومين؛ لتجهيز المبلغ ، كي لا تُنشر صوره على السوشيال ميديا.



