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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تقرير "سكني" يُظهر استفادة 390 ألف أسرة خلال 2020 وتحديثات البناء في 60 مشروعًا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:02 ص
العقارات في السعودية
العقارات في السعودية
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قسم الاقتصاد
أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الأول للعام 2021 متضمنًا أبرز إنجازات البرنامج خلال العام الماضي 2020م، وصورًا لتحديثات البناء في 60 مشروعًا تحت الإنشاء يستمر تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تضمن التقرير أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج

وأظهر التقرير الذي عرضته وكالة الأنباء السعودية " واس"  استفادة 34,011 أسرة خلال شهر ديسمبر الماضي، بينها 15,586 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي قدمها البرنامج خلال العام الماضي 390,819 أسرة، متجاوزًا بذلك المستهدف بالرغم من التحديات الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا، بينها 138,317 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.


وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة عن المسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 407,479 شهادة لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وغيرهم، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

واستعرض التقرير تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة ضمن 93 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق "سكني"، والمشاريع السكنية الجاهزة البالغ عددها 42 مشروعًا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن واكتمال البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق "سكني" اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني ميسر ضمن 217 مخططًا سكنيًا توفر 178,489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة

كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق "سكني" من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030م وفقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

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