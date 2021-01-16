برلماني عن تصفية "الحديد والصلب": نحتاج لوقف القرار وتشكيل لجنة تقصي حقائق.. فيديو

انتقد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب لتسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا "لا نرفض لمجرد الرفض لكن لدينا وجهة نظر أن الشركة المصفاة، إحدى قلاع مصر الصناعية".
وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن استراتيجية مصر المستدامة وفقًا لبرنامج 2030 ينص بشكل جوهري على أهمية الصناعات المحورية المحلية، خاصة في قطاعات الحديد والصلب والبترول كيماويات، ومن ثم وجهة نظرنا هي أن شركة الحديد والصلب التي تعاني من الخسائر تحتاج لحل موضوعي لانتشالها من أزمتها وليس اللجوء للخيار الاسهل وهو التصفية.
وتابع: "نحن برلمان جديد والحكومة اتخذت القرار قبل تشكيل البرلمان ونحن لسنا أعداء للحكومة ولا نريد لمصر أن تخسر لكن نحتاج لوقف القرار حتى تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة الأسباب الموضوعية التي ساقتها الحكومة في إتخاذها القرار؟، ونبحث معها الأطر والحلول المتاحة حول إمكانية اللجوء لحل استثماري مثلما تم في شركات في قطاعات أخرى مثل المصرية للاتصالات وغيرها".
وأكمل: "ربما تكون الحلول التي سنطرحها لانتشالها من عثرتها فنحن نواب نخدم الشعب والحكومة أيضًا فكلا الرافدين في خدمة الشعب برلمان وحكومة".