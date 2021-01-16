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برلماني عن تصفية "الحديد والصلب": نحتاج لوقف القرار وتشكيل لجنة تقصي حقائق.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 11:04 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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محمد القاضي
انتقد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب لتسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا "لا نرفض لمجرد الرفض لكن لدينا وجهة نظر أن الشركة المصفاة، إحدى قلاع مصر الصناعية".

وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن استراتيجية مصر المستدامة وفقًا لبرنامج 2030 ينص بشكل جوهري على أهمية الصناعات المحورية المحلية، خاصة في قطاعات الحديد والصلب والبترول كيماويات، ومن ثم  وجهة نظرنا هي أن شركة الحديد والصلب التي تعاني من الخسائر تحتاج لحل موضوعي لانتشالها من أزمتها وليس اللجوء للخيار الاسهل وهو التصفية.

وتابع: "نحن برلمان جديد والحكومة اتخذت القرار قبل تشكيل البرلمان ونحن لسنا أعداء للحكومة ولا نريد لمصر أن تخسر لكن نحتاج لوقف القرار حتى تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة الأسباب الموضوعية التي ساقتها الحكومة في إتخاذها القرار؟، ونبحث معها الأطر والحلول المتاحة حول إمكانية اللجوء لحل استثماري مثلما تم في شركات في قطاعات أخرى مثل المصرية للاتصالات وغيرها".

وأكمل: "ربما تكون الحلول التي سنطرحها لانتشالها من عثرتها فنحن نواب نخدم الشعب والحكومة أيضًا فكلا الرافدين في خدمة الشعب برلمان وحكومة".
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