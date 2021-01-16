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متى يكون مريض كورونا غير ناقل للعدوى.. أمين عام المستشفيات الجامعية يجيب

السبت 16/يناير/2021 - 11:16 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، إن من يصاب بفيروس كورونا المستجد، يمكنه التوجه إلى طبيب أمراض باطنة أو متوطنة أو أطفال، أو أنف واذن وحنجرة، لأنه أصبح مرضا منتشرا وشائعا، ولم يعد هناك تخصص يتعامل مع هذا الوباء، فالتخصص الوحيد فى العالم هو "العناية المركزة".

وأضاف"عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، يجب علينا التصرف مع كورونا على أنها مختلفة عن أى مرض آخر، فمن يصاب بأى مرض؛ يذهب المريض إلى المستشفى، ولا يسأل جاره أو يدخل جروب على الفيس بوك، فلا يجب أن يأخذ المعلومات الطبية إلا من الطبيب  فقط.

وأوضح: نعلم الطلاب، حتى من قبل الكورونا، أنه لو كان الماء دواء؛ لا يمكن أن يوصف لمريض، إلا من خلال طبيب، فمن الممكن أن يتم الاستعانة بطبيب من خلال الهاتف، وعن البروتوكولات الخاصة بكورونا، قال إن جميعها موجهة للأطباء وليس للمرضى، فعدم نقل العدوى يكون بعد 10 أيام من اختفاء الاعراض او بمسحات سلبية.

وعن الشائعات المنتشرة حول كورونا والعلاج وطرق الوقاية، قال عبد الغفار، إنه لم يثبت علميا انه بشرب المياه كل 15 دقيقة يحسن من وضع المصاب بكورونا، او حتى الغرغرة بالماء، ولم يثبت ان المضادات الحيوية او الاعشاب تعالج كورونا، فهناك دواء واحد فقط يساعد في الحالات المتأخرة، بحسب منظمة الدواء، وحتى اللقاحات مفيدة، وتحقق نسب نجاح من 70 الى 90٪، وتقلل من انتشار العدوى، وفي نفس الوقت تقلل من المضاعفات في حالة الاصابة.

وأكد عبد الغفار، أن المرض ينتقل من خلال الرذاذ، وهناك اقوال انه ينتقل من الهواء، فالفيروس له قدرة على الارتباط بمستقبلات في الجهاز التنفسي، ويدخل الخلية ويحول كل طاقة الخلية لمصلحة تكاثره، وذلك يتم في كل جزء من الجسم مثل الكلى والرئتين والجهاز الهضمى والاوعية الدموية.
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