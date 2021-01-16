نقل البرلمان: تشريعات جديدة تساعد على تطوير منظومة النقل

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،أن القيادة السياسية تولي ملف النقل والمواصلات فى مصر أهمية قصوى.





وأضاف عابد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،أن اليوم شهد أول اجتماع للجنة النقل، والتأكيد علي ضرورة دعم جهود الدولة فى تطوير منظومة النقل.





وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أن أول الملفات التى تعمل عليها اللجنة داخل منظومة النقل هو "مترو الأنفاق"، بعد ذلك ملف النقل العام، ثم ملف السكة الحديد.





وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستحسم العديد من التشريعات الشائكة، لتساعد السلطة التنفيذية فى التطوير أكثر.



