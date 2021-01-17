ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة "الضباط المزيفين" لاتهامهم بسرقة متعلقات أهالي المقطم

الأحد 17/يناير/2021 - 03:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة متعلقات المواطنين بالمقطم عن طريق ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي ضباط شرطة مزيفين كانوا يستقلون سيارة مطموسة لوحاتها المعدنية ، وتبين أنهم يسرقون متعلقات اهالي المقطم باسلوب انتحال الصفه .

في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة " مطموسة اللوحات الخلفية " ( قيادة الأول ـ مستأجرة ).

وعثر بحوزتهما ٢ طبنجة صوت ، وعدد ٨ طلقة صوت وهاتف محمول يحوي " ملف صوتي مماثل للاخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ١٠ جرام  ومبلغ مالي ٧ الاف جنيه ، وبصحبتهما شخص بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين .

بسؤال الأخير أقر بقيام سالفي الذكر باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه ، اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين في القاهرة

حبس عاطلين لحيازتهما كيلو حشيش قبل ترويجه على عملائهم بالبساتين

سقوط رجال مباحث قسم المقطم المزيفين فى قبضة الأمن

حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين

تجديد حبس تشكيل عصابي لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالقاهرة

حبس منتحل رجل شرطة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بعين شمس

ترشيحاتنا

قائمة من 200 واحد.. أحمد موسى: انتظروا قريبا تسليم كل الخونة الهاربين من الإخوان

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

السر عند صاحبة الشقة| سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور