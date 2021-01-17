حبس عصابة "الضباط المزيفين" لاتهامهم بسرقة متعلقات أهالي المقطم

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة متعلقات المواطنين بالمقطم عن طريق ذلك.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي ضباط شرطة مزيفين كانوا يستقلون سيارة مطموسة لوحاتها المعدنية ، وتبين أنهم يسرقون متعلقات اهالي المقطم باسلوب انتحال الصفه .





في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة " مطموسة اللوحات الخلفية " ( قيادة الأول ـ مستأجرة ).





وعثر بحوزتهما ٢ طبنجة صوت ، وعدد ٨ طلقة صوت وهاتف محمول يحوي " ملف صوتي مماثل للاخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ١٠ جرام ومبلغ مالي ٧ الاف جنيه ، وبصحبتهما شخص بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين .





بسؤال الأخير أقر بقيام سالفي الذكر باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم .



