ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فايزر تعلن تأخر تسليم اللقاح للدول الأوروبية.. وهذا هو الموعد الجديد

السبت 16/يناير/2021 - 11:12 م
فايزر تعدل خطط تسليم
فايزر تعدل خطط تسليم لقاح كورونا للدول الأوروبية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت مجموعة "فايزر" الأمريكية، وشريكها الألماني مختبر "بيونتيك" عن خطة جديدة للحد من مدة تأخير تسليم لقاحات كورونا، إلى أسبوع فقط، بعد مخاوف أوروبية من تباطؤ تسليم جرعات اللقاح لمدة 3 أو 4 أسابيع.

وذكر بيان مشترك صادر عن "فايزر-بيونتيك" أنه تم تطوير خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركتان "سنعود إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 25 يناير الجاري.. مع زيادة عمليات التسليم بدءا من 15 فبراير المقبل".

وأوضحت المجموعتان أنه من أجل القيام بذلك، كان يجب إجراء بعض التعديلات الضرورية على عملية الإنتاج.

يأتي ذلك بعدما حذرت "فايزر" يوم أمس الجمعة، من أنها قد لا تتمكن من تسليم الاتحاد الأوروبي، الكميات المتفق عليها اسبوعيا من جرعات لقاح كورونا.

وأشارت السلطات الألمانية إلى إبلاغها بتأخر تسليم لقاح فايزر لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أسابيع.

فيما قالت المجموعة الأمريكية في بيان إنها "تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام، وقد حددت لنفسها هدفا جديدا هو مليارا جرعة في عام 2021".

في المقابل، أعربت 6 دول أوروبية وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد، عن قلقها البالغ بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر.

وندد وزراء الدول المذكورة بالوضع غير المقبول، الذي يسيء إلى "مصداقية" عملية التطعيم.

كانت المفوضية الأوروبية  طلبت 500 مليون جرعة من لقاح فايزر، مرفقة بخيار لشراء 100 مليون جرعة إضافية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النجدة في الطريق.. طلب عاجل للسلطات الأمريكية باعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

سفير المانيا بلندن: لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا جاء نتيجة جهد دولي

مشاكل لوجستية.. فايزر تتأخر في تسليم لقاح كورونا إلى إسبانيا و7دول أخرى

قلق أوروبي من تأخر تسليم لقاح فايزر

ترشيحاتنا

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

وزيرة الصحة لرؤساء وفود بطولة العالم: مصر حريصة على صحة وسلامة جميع المنتخبات

الجيش الليبي: اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة إخراج المرتزقة من البلاد

انتبه .. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة