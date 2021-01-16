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أنيسة حسونة عن مدعي الإصابة بالسرطان: أمر خطير ليس له مبرر

السبت 16/يناير/2021 - 11:26 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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محمد القاضي
علقت أنيسة حسونة، مؤلفة كتاب بدون سابق إنذار لمحاربة السرطان، على مدعي الإصابة بالسرطان، معقبة "ميصحش أعمل كدا".

وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن جذب تعاطف الآخرين عن طريق المرض على مواقع التواصل الاجتماعي أمر خطير وقاسٍ ولا يوجد له أي مبررات.

وأشارت إلي أن المريض يحتاج دائما إلي رسائل تبعث الأمل لكي يقاوم المرض، ولا يجب استعمال الرسائل التي تسبب لهم الإحباط.

وتابعت مؤلفة كتاب بدون سابق إنذار لمحاربة السرطان، أن الشخص الذي لا يستطيع تقديم الرسائل إيجابيه للمرضي لا يجوز له إحباطهم في طريقة لمحاربة المرض، كاشفه أن المرض عاد لها منذ عدة أشهر وهى حاليا تخضع للعلاج، لافته: "لو عايز أعمل شهرة أشوف حاجه تانية بعيدا عن المرض".
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