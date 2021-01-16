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أحمد موسى يعرض تقريرا عن دعم "مستقبل وطن" لمستشفيات العزل بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 11:55 م
دعم لوجيستي لمستشفيات
دعم لوجيستي لمستشفيات العزل
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا، يرصد توفير أعضاء مجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، تحت رعاية الأمانة العامة للحزب، ٢٥ ألف قطعة مستلزمات طبية، و30 جهاز "مونيتور"؛ لدعم مستشفيات العزل بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة لتزويدها بالأدوات الوقائية، الاجهزة الطبية. 

ومن جهته، قال إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، إن  المبادرة  تأتي في إطار مشاركة جميع المؤسسات الصحية في مصر من أجل توفير المستلزمات الطبية  لدعم مستشفيات العزل.

وأضاف النائب   محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، إن أحد أهم أدوار حزب مستقبل وطن  تتمثل في التكاتف مع الدولة  للحد من انتشار كورونا ومساندة الدولة في دورها الكبير ونوفر بعض المستلزمات الطبية للمستشفيات.

كما أكدت آيات الحداد عضو مجلس النواب أن الهدف من المبادرة مساندة الدولة المصرية وخدمة الشعب المصري للحد من انتشار كورونا ودعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل. 

يأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب لدعم القطاع الطبي و استكمالا للمبادرة الحزب التي اطلقها مع بداية الجائحة للدعم الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى و مواجهة فيروس كورونا  بحضور أعضاء مجلس النواب و الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الإسكندرية و الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة .
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