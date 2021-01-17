حبس خادمة سرقت مجوهرات من شقة مخدومها في مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة مخدومها مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة" فى مصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على خادمة سرقت مجوهرات من شقة مخدومها مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة".





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.





انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها خادمة ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (كوليه، 4 فردات حلق)، سلسلة فضية بها 2 دلاية مجهولي المصدر.



