وزير الصناعة الأسبق: العلاقة بين شركة الحديد والصلب والشعب تاريخية.. فيديو

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب في محله ولا غبار عليه رغم كون قضية شركة الحديد والصلب تمثل ملفًا حساسًا لأن العلاقة بين الشعب المصري والشركة هي علاقة عاطفية في المقام الأول.
وأضاف "عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن البعض يعتبر هذا المصنع رمزا للسياسة وعهدا كاملا لاستقلال الإرادة المصرية، حيث يعتز كل مصري بهذه الشركة.
وأوضح: "لكن مع احترامنا لهذه العلاقة العاطفية لكن ينبغي أن لا تفقدنا الرشاد ولا الحكمة في التعامل مع أزمة الشركة ويجب إعمال العقل بعيدًا عن الانتماءات العقائدية والمواقف الايدلوجية فالموضوع برمته فني يجب تنحية العاطفة عنه".
وأكمل: "أنا لست ضد القطاع العام وموقفي ليس أيديولوجيا والدليل أن هناك شركات قطاع عام ناجحة وأنا فخور بها ويجب الإبقاء عليها وتنميتها وتضبط إيقاع السوق وتمنع الاحتكارات شريطة أن تكون المنافسة بين القطاعين العام والخاص علاقة تنافسية في إطار منافسة شريفة ".