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وزير الصناعة الأسبق: العلاقة بين شركة الحديد والصلب والشعب تاريخية.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 11:23 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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محمد القاضي
قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب في محله ولا غبار عليه رغم  كون قضية شركة الحديد والصلب  تمثل ملفًا حساسًا لأن العلاقة بين الشعب المصري والشركة هي علاقة عاطفية في المقام الأول.

وأضاف "عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن البعض يعتبر هذا المصنع رمزا للسياسة وعهدا كاملا لاستقلال الإرادة المصرية، حيث يعتز كل مصري بهذه الشركة.

وأوضح: "لكن مع احترامنا لهذه العلاقة العاطفية لكن ينبغي أن لا تفقدنا الرشاد ولا الحكمة في التعامل مع أزمة الشركة  ويجب إعمال العقل  بعيدًا عن الانتماءات العقائدية والمواقف الايدلوجية فالموضوع برمته فني يجب تنحية العاطفة عنه".

وأكمل: "أنا لست ضد القطاع العام وموقفي ليس أيديولوجيا والدليل أن هناك شركات قطاع عام ناجحة وأنا فخور بها ويجب الإبقاء عليها  وتنميتها وتضبط إيقاع السوق وتمنع الاحتكارات شريطة أن تكون المنافسة بين القطاعين العام  والخاص علاقة تنافسية في إطار منافسة شريفة ".
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