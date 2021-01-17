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حوادث

حبس عاطل تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين في منشأة ناصر

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة) من خلال تردده على أحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، التي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتم ضبط عاطل مقيم بمنشأة ناصر حال تردده على أحد المولات التجارية، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة).

واعترف المتهم بارتكابه عدد ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
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