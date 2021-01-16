حتى لو كان العدو فيروسًا.. مستشار: القوات المسلحة تحفظ الأمن القومي

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الصحة أمن قومي، وصحة المواطن مسؤولية مباشرة على القوات المسلحة المصرية ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، ان حرص القوات المسلحة على مساعدة جهات الدولة فى تطهير الأماكن العامة والحيوية ، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين؛ دليل على حرص القوات المسلحة على حياة المواطنين، وما يحقق ويحافظ على الأمن القومى.





وأكد مستشار أكاديمية ناصر: أن "القوات المسلحة تحفظ الأمن القومى حتى لو العدو فيروس".



