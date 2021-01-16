حتى لو كان العدو فيروسًا.. مستشار: القوات المسلحة تحفظ الأمن القومي

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الصحة أمن قومي، وصحة المواطن مسؤولية مباشرة على القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف العمدة، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، ان حرص القوات المسلحة على مساعدة جهات الدولة فى تطهير الأماكن العامة والحيوية، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين؛ دليل على حرص القوات المسلحة على حياة المواطنين، وما يحقق ويحافظ على الأمن القومى.
وأكد مستشار أكاديمية ناصر: أن "القوات المسلحة تحفظ الأمن القومى حتى لو العدو فيروس".
وواصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائى اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجى والذى يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميًا ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحرى وضواحى محافظة القاهرة وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن إنتظار الركاب .
جاء ذلك إضافة إلى تطهير وتعقيم محطتى مترو الهايكستب وعدلى منصور وما تحتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن إنتظار بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين ، وكذا تطهير وتعقيم موقفى عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما .
وحرصت القوات المسلحة على إستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية .
يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس " كورونا " فى كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة والتى تشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها على مدار اليوم، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى .