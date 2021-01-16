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رياضة

مونديال اليد.. «أريسون» رجل مباراة أيسلندا والجزائر

السبت 16/يناير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
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ريهام بكير
توج الأيسلندي أريسون بلقب أفضل لاعب بمباراة منتخب بلاده أمام الجزائر التى انتهت بفوز أيسلندا بنتيجة 39 -23  فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة العاصمة الإدارية ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي 31  يناير الجاري.

وفشل المنتخب الجزائرى الملقب بمحاربى الصحراء فى مجاراة لاعبى أيسلندا من حيث القوة البدنية والسرعات وقوة التصويبات فى حين نجح المنتخب الأيسلندى فى استغلال نقاط ضعف المنتخب الجزائرى الذى لم يظهر بالشكل المعهود .

ويقع منتخب الجزائر، في المجموعة السادسة بجانب المغرب والبرتغال وأيسلاندا، والتي تقام مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية، وكان منتخب الجزائر لكرة اليد نجح في تحقيق فوز مثير على نظيره المغرب بنتيجة 23\24 في الجولة الأولى من المجموعة، في المقابل حقق المنتخب البرتغالي الفوز على أيسلاندا بنتيجة 25-23 كما فاز على المغرب بنتيجة 33-20 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم.  

وبعد نتائج مباريات المجموعة السادسة اليوم ،تأهل المنتخب البرتغالي بشكل رسمي إلى الدور الرئيسي من البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، بتحقيق انتصارين وتوقف رصيد منتخب الجزائر عند نقطتين بالتساوى مع أيسلندا بينما تذيل المغرب المجموعة بلا رصيد من النقاط .
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