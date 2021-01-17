ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 5 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

الأحد 17/يناير/2021 - 06:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 5 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) بدار السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، التي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتمكن رجال الأمن بدار السلام من ضبط عاطل لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) .

وأقر بسرقته "توك توك" بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى  عملائه سيئ النية ٤ عاطلين لهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

حبس عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في البساتين

تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في البساتين

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في مصر القديمة

حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بمصر القديمة

ترشيحاتنا

مدرب مصر لليد: لقاء السويد صعب.. واستبعاد أي لاعب من حقي

نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

أحمد سمير: الزمالك ظلمني ولم أتسبب في ضياع كأس العالم منه

ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها