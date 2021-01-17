حبس 5 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

قررت جهات التحقيق، حبس 5 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) بدار السلام.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، التي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وتمكن رجال الأمن بدار السلام من ضبط عاطل لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) .



