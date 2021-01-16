أهالي الشوفة بالشرقية يشكون عدم وجود صرف للأراضي الزراعية

أرسل القارئ محمد بدري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من عدم وجود صرف للأرض الزراعية بالشلوفة.





وقال بدري في شكواه: الأراضي الزراعية بالشلوفة بتعاني من عدم وجود مصارف زراعية واصحاب الاراضي بينفقوا عليها حتى بدون اي جدوي أو عائد يعود عليهم والسبب أنه لا يوجد صرف زراعي للأرض بالرغم أنه بين الأرض وأقرب مصرف وهو مصرف السكة الحديد أمتار معدودة .





يرجي التكرم بالموافقة علي حفر المصرف وذلك من منطلق الحرص والمحافظة علي الأراضي الزراعية بمحافظة السويس وكذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المياه التي يتم استخدامها في الزراعة حاليا بدون تحقيق أي عائد على المزارع .





وأشار إلى أنه ضمن المواطنين المتضررين من عدم وجود صرف زراعي بأرضه منذ أكثر من عشرين عام ولا يجني منها أي شيء من زراعتها.





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