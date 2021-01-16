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بين الناس

أهالي الشوفة بالشرقية يشكون عدم وجود صرف للأراضي الزراعية

السبت 16/يناير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد بدري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من عدم وجود صرف للأرض الزراعية بالشلوفة.

وقال بدري في شكواه:  الأراضي الزراعية بالشلوفة بتعاني من عدم وجود مصارف زراعية واصحاب الاراضي بينفقوا عليها حتى بدون اي جدوي أو عائد يعود عليهم والسبب أنه لا يوجد صرف زراعي للأرض بالرغم أنه بين الأرض وأقرب مصرف وهو مصرف السكة الحديد أمتار معدودة .

يرجي التكرم  بالموافقة علي حفر المصرف وذلك من منطلق الحرص والمحافظة علي الأراضي الزراعية بمحافظة السويس وكذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المياه التي يتم استخدامها في الزراعة حاليا بدون تحقيق أي عائد على المزارع .

وأشار إلى أنه ضمن المواطنين المتضررين من عدم وجود صرف زراعي بأرضه منذ أكثر من عشرين عام ولا يجني منها أي شيء من زراعتها. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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