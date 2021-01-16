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هذه رسالتي للنواب الثائرين.. وزير الصناعة الأسبق يتحدث عن تصفية مصنع الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 11:26 م
تصفية الحديد والصلب
تصفية الحديد والصلب
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محمد القاضي
قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن شركة الحديد والصلب حققت خسائر متراكمة تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وأضاف "عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لو قارناها بسعر صرف الدولار في عام 97 سنجد أن المبلغ يساوي  3 مليارات دولار أو أكثر"، متابعا: "هذا بغض النظر عن الأرقام الرسمية المعلنة والتي تم تجميلها وفقًا للغة المحاسبين، حيث كان يتم تقييم قيمة الأراضي، وفي النهاية يضعون هذه القيمة على نتائح الاعمال؛ لتقليص الخسارة، أو لتحقيق ربح بسيط، وهذا طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات  ويجب الرجوع إليها فهي موجودة في  مجلس النواب".

ووجه رسالة للنواب الجدد ، قائلا: "أرجوكم، ارجعوا  لتقارير المركزي للمحاسبات..  دي رسالتي للنواب الثائرين".

واختتم تصريحاته: "السؤال الان لماذا خسرت  ولم تستطع القيام من عثرتها ؟ الإجابة بسيطة لأن الشركة تخسر ولا تملك أي مقوم من مقومات النجاح حيث إن أدواتها التكنولوجية  الخاصة بها تقادمت لأنها دشنت في عام 1954  وكانت خطوطا ألمانية وقتها  ثم في عام 1961  تمت إضافة خطوط إنتاج سوفيتية كان الإنتاج  ضعيفا وقتها ولكنه كان يغطي التكاليف الثابتة  ومن ثم نصيب  الوحدة المنتجة  كان مرتفعا  من التكاليف لكون التكاليف باهظة".
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