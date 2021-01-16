هذه رسالتي للنواب الثائرين.. وزير الصناعة الأسبق يتحدث عن تصفية مصنع الحديد والصلب

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن شركة الحديد والصلب حققت خسائر متراكمة تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
وأضاف "عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لو قارناها بسعر صرف الدولار في عام 97 سنجد أن المبلغ يساوي 3 مليارات دولار أو أكثر"، متابعا: "هذا بغض النظر عن الأرقام الرسمية المعلنة والتي تم تجميلها وفقًا للغة المحاسبين، حيث كان يتم تقييم قيمة الأراضي، وفي النهاية يضعون هذه القيمة على نتائح الاعمال؛ لتقليص الخسارة، أو لتحقيق ربح بسيط، وهذا طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ويجب الرجوع إليها فهي موجودة في مجلس النواب".
ووجه رسالة للنواب الجدد ، قائلا: "أرجوكم، ارجعوا لتقارير المركزي للمحاسبات.. دي رسالتي للنواب الثائرين".
واختتم تصريحاته: "السؤال الان لماذا خسرت ولم تستطع القيام من عثرتها ؟ الإجابة بسيطة لأن الشركة تخسر ولا تملك أي مقوم من مقومات النجاح حيث إن أدواتها التكنولوجية الخاصة بها تقادمت لأنها دشنت في عام 1954 وكانت خطوطا ألمانية وقتها ثم في عام 1961 تمت إضافة خطوط إنتاج سوفيتية كان الإنتاج ضعيفا وقتها ولكنه كان يغطي التكاليف الثابتة ومن ثم نصيب الوحدة المنتجة كان مرتفعا من التكاليف لكون التكاليف باهظة".