حبس عاطلين سرقا توك توك بالإكراه في حلوان

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة توك توك بالاكراه من صاحبه بدائرة قسم شرطة حلوان.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وتمكن المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان، من ضبط العاطلين وبحوزتهما سلاح أبيض وذلك حال استقلالهما توك توك، وبمواجهتما أقرا باستلائهما على المركبة من سائق، كرهًا عنه بتهديده بالسلاح المضبوط ولاذا بالفرار.



