مواطن يشكو من غلق مداخل منطقة السلام1 من ناحية طريق المستقبل

أرسل القارئ إبراهيم نور الدين شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غلق الملفات أمام منطقة السلام ١ بالسويس.





وقال نور الدين في شكواه إنه تم قفل جميع الدورانات للدخول لمنطقة السلام ١ من ناحية طريق المستقبل السويس القاهرة القديم ما عدا دوران واحد فقط يضاف الي ذلك ان طريق الخدمات غير ممهد مما يهدد بوقوع حوادث ويصبح طريقا للموت نظرا للسرعة العاليه وعدم وجود مطبات او إشارات.





وطالب المسؤولين إعادة فتح أكثر من دوران أمام منطقة السلام رئفت بسكان المنطقة لأن هذا الغلق وطول المسافة للسكان بمنطقة اول السلام تسبب في سير قائدي سيارات كثيرة عكس الاتجاه لتوفير البنزين وسرعة وسهولة الوصول.





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