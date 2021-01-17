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حوادث

حبس عاطلين تخصصا بسرقة محتويات سيارات في الزيتون

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى السرقة من داخل السيارات بالزيتون.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تم ضبط عاطلين وبحوزتهما سماعة طبية وجهاز قياس ضغط الدم وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم مجهولى المصدر حال تواجدهما بدائرة  قسم شرطة الزيتون.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج).

كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات.

واعترفا بإرتكابهما عدد ٢ حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب (الضغط على الكابود) ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .
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