محمد فؤاد: مش هقدر أرجع للسينما مرة ثانية

قال المطرب محمد فؤاد، إنه دائما يعطي المستمع قدرا كبيرا من الاهتمام لكي يقدم فنا يليق بمصر والقوي الناعمة المصرية، موضحا أنه عندما يتحدث عن مصر تفيض عيناه بالدموع.









واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، أنه لن يستطيع العودة إلي السينما مرة أخري، خاصة أنه قدم "اسماعيلية رايح جاي"، واستطاع أن يقدم جيلا جديدا من الأفلام.





وأكد "فؤاد"، أنه يسعى إلى المصلحة العامة في الفن والفنانين، مشيدا بمجموعة الأفلام التي قدمت الفترة الماضية .



