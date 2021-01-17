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حوادث

حبس 3 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية وتقطيعها بمدينة نصر

الأحد 17/يناير/2021 - 10:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص سرقة الدراجات النارية بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

حيث تم ضبط عاطل فى مدينة نصر أول وبحوزته (مفتاح مصطنع) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بإستخدام المفتاح المضبوط.

وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب (المفتاح المصطنع) بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية .
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