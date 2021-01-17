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حوادث

حبس 3 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية ومساومة مالكيها بدار السلام

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية باسلوب توصيل الاسلاك ومساومة مالكيها بدار السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

حيث تم ضبط عاطلين ، مقيمين بدار السلام وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهما بالمعادى.

وبمناقشة احدهما قرر بسابقة إكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى .

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدار السلام بسرقة الدراجة النارية والاتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب (توصيل الأسلاك).
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