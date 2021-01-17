مايكروسوفت تشرح كيفية إدارة التعلم الإلكتروني وآليات إلقاء المحاضرات بالجامعات

نظمت جامعة الفيوم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية دورة تدريبية Online Meeting على Microsoft Teams وذلك حول موضوعين هما: Overview Office 365 و Microsoft Teams Deep Drive.

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د. رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة الفيوم.

حاضر في الندوة خبراء لأنظمة الفصول الحديثة لشركة مايكروسوفت بقطاع الشرق الأوسط، إضافة إلى مسؤول التدريب باستخدام أدوات مايكروسوفت.

وشارك في الدورة التدريبية ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة وتم التفاعل بينهم وبين المدربين وتم مناقشة أحدث منصات التعلم عن بعد وبرنامج Microsoft Teams لإدارة التعلم الإلكتروني وآليات إلقاء محاضرات تفاعلية وعقد امتحانات Online وكيفية رفع المحتوى على المنصات التعليمية المختلفة.

يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة ، لأساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد، حيث جاءت التعيينات على النحو التالي:





الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها ، و الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، و الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا، و الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذ في علوم المصريات بجامعة حلوان ، و الدكتورة منال هلال أيوب جرجس، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، و الدكتورة سحر عبد المنعم محمد أحمد عطية، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و الدكتور فخري الدين علي محمد الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.





و الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية السابق، وأستاذ الأصول والفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.

ويتمنى الدكتور أحمد جابر شديد لهم دوام التميز والرقي والتقدم، وأن يسدد الله خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير لرفعة مصرنا الحبيبة.



