إحنا ولاد بلد وجدعان .. عمرو الليثي يتضامن مع حورية فرغلي وسوسن بدر ويسرا اللوزي ضد التنمر

انتقد الاعلامى الدكتور عمرو الليثى، بمقدمة برنامجه "واحد من الناس" ، على شاشة "الحياة"، حالة التنمر المنتشرة على السوشيال ميديا، والتى نالت مؤخرا من بعض الفنانين ، ومنهم سوسن بدر و حورية فرغلى و يسرا اللوزى ، وايضا حادثة سحل احد ذوى الهمم .





وتساءل الليثى : "ما الذي حدث لنا؟ ولماذا اصبح التنمر اسلوبنا في الحياة؟، لماذا نوجه بعض الالفاظ الجارحة والخارجة ونتهكم ونسخر من البعض؟".





واضاف الليثي «يجب أن نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر ، والوقوف ضدها بكل قوة وحسم».



