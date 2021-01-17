حملة لمساعدة مرضى كورونا ومكافحة الوباء فى القناطر الخيرية.. شاهد

كثيرون يكافحون وباء كورونا حول العالم، بعضهم في الخطوط الأمامية مثل الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، وآخرون ربما لا يعرف دورهم كثيرون ، في مصر، كغيرها من الدول، تقف منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الأنشطة الخيرية في صفوف من يكافحون الوباء .





ويقول محمد فتحى أحد أعضاء " جمعية فيروز الخيرية " و " لجنة ادارة الازمات وهي إحدى المنظمات الأهلية بالقناطر الخيرية ، ،فى رساله بعث بها لخدمة " بين الناس " : انطلقت الحملة منذ الأيام الأولى لاكتشاف الفيروس في مصر وإن منظمتهم تسهم في مكافحة الوباء من خلال مساعدة المرضى عبر وسائل عديدة، ، كما نجحت حتى الآن في جمع تبرعات ووفرت من خلالها أنبابيب أكسجين وأدوية لمصابي كورونا، ووجبات للمصابين والمخالطين لهم.









وأضاف : نقدم وجبات طعام لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، وكذلك مواد تموينية جافة وعصائر وخلافه، وذلك بهدف تجنيبهم النزول إلى الشارع - هم وأفراد عائلاتهم - والاحتكاك بغيرهم ومن ثم مزيد من انتشار الوباء ، وتتلقى المؤسسة اتصالات من المرضى أو المشتبهين، فينتقل الفريق بكافة الاستعدادات من كمامات وقفازات وبذلات العزل والكحول وغير ذلك، وتقديم الأدوية لغير القادرين منهم.









وأشار : من أهم المساعدات في مكافحة كورونا توفير أنابيب الأكسجين، للمرضى الذين يعانون من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وتعتبر أنابيب الأكسجين علاجا يحتاج إلى إشراف طبي ، لافتا نوزع أنابيب الأكسجين على المرضى المحتاجين في منازلهم





وأوضح : أن المبادرة تأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة المصريين لمواجهة الجائحة ،ورأينا خلال الأزمة تكاتفا وتضامنا من عدد كبير من الشباب الراغبين في المساعدة بكامل طاقتهم، ونحن لا ندخر أي جهد في مساعدة أهالينا خلال الأزمة، وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة للمبادرة.





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