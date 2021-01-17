حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية باسلوب توصيل الاسلاك بمنشأة ناصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات، ومجهولة المصدر، وفرد خرطوش ، وطلقة من ذات العيار.





وبمواجهته؛ اعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها.





وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه لحادثي سرقة مماثلين، و تم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.



