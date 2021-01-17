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مرأة

مواليد 17 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الأحد 17/يناير/2021 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شخصية اليوم في علم الأرقام، كما يلي: 


إذا كنت مولودا في يوم 17 يناير فإن ذلك يعني أنك ملهم ومبتكر ولديك بصيرة. أنت أيضا محدد ومتعصب لقوانينك.. تميل للخجل وعدم إظهار مشاعرك مما يجعلك تواجه مصاعب عاطفية.

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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