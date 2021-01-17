محافظ المنيا: إنشاء 25 محورا جديدا بتوجيهات الرئيس

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن محور سمالوط الجديد بالمنيا، يربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه يربط كافة الطرق وكذلك المناطق الصناعية بأخرى زراعية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه يوجد في المنيا رحلة العائلة المقدسة، في شرق سمالوط، وهي مناطق سياحية والتي أوشكت على الانتهاء، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 25 محورا، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ محور سمالوط تم في وقت قياسي.









وعن الفرق الطبية لمرضى العزل الطبي لكورونا، قال إنه يوجد 25 فريقا طبيا، منهم 18 فريق متحرك للزيارات المنزلية والاطمئنان على المرضى وصرف العلاج وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.



