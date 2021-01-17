أخبار التوك شو.. أحمد موسى: انتظروا تسليم كل الخونة الهاربين.. تعليق الزمالك على اعتذار سانت إتيان.. شاب يعرض"ذئاب" للبيع أونلاين: تُستخدم لطرد الجن

تناولت برامج التوك شو، السبت ، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة نستعرض أبرزها فى السطور الآتية.

تناولت برامج التوك شو، السبت ، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة نستعرض أبرزها فى السطور الآتية.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية، مضيفا "الخونة والمتآمرين قالوا انهم سوف ينزلوا الشارع يوم 25 يناير اللي جاي طب ورونا".

قال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اعتذار النادى الفرنسى سانت اتيان لابد أن يأتى على إيميل النادى، فالمتداول ورقة أتت من مدير الموظفين فى النادى، ويعتذر عما أسيء فهمه، ولكن لن نعترف بهذا الخطاب، إلا بإيميل رسمى من النادى، لا سيما أنه لا يوجد توقيع من النادى.





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم طرح عملة معدنية فئة جنيه واحد عليها شعار الشرطة بمناسبة احتفالات يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية.

