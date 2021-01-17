أخبار التوك شو.. أحمد موسى: انتظروا تسليم كل الخونة الهاربين.. تعليق الزمالك على اعتذار سانت إتيان.. شاب يعرض"ذئاب" للبيع أونلاين: تُستخدم لطرد الجن

تناولت برامج التوك شو، السبت ، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة نستعرض أبرزها فى السطور الآتية.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية، مضيفا "الخونة والمتآمرين قالوا انهم سوف ينزلوا الشارع يوم 25 يناير اللي جاي طب ورونا".
بـ 10 آلاف.. شاب يعرض"ذئاب" للبيع أونلاين: تُستخدم لطرد الجن
قال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اعتذار النادى الفرنسى سانت اتيان لابد أن يأتى على إيميل النادى، فالمتداول ورقة أتت من مدير الموظفين فى النادى، ويعتذر عما أسيء فهمه، ولكن لن نعترف بهذا الخطاب، إلا بإيميل رسمى من النادى، لا سيما أنه لا يوجد توقيع من النادى.
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم طرح عملة معدنية فئة جنيه واحد عليها شعار الشرطة بمناسبة احتفالات يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخونة والإرهابيين الهاربين في قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا سوف يتم غلق قنواتهم المشبوهة، مضيفا:" كل الخونة هيتم تسليمهم".
كشف محمد إبراهيم، صائد الذئاب بقنا، كيفية اصطياده للذئاب، معقبا: "فيه ناس بتحب تربيه الذئاب مثل تربية الكلاب".
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إدراج الولايات المتحدة الامريكية، لمنظمتي "ولاية سينا" و" حسم" ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة وهو نفس تصنيف القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات الإرهابية، "جَنْي ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات، وإمداد مستمر بالمعلومات".
قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بـ قصر العيني، إن هناك مجموعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سوف تظهر في القريب العاجل.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخونة والإرهابيين الهاربين في قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا سوف يتم غلق قنواتهم المشبوهة، مضيفا:" كل الخونة هيتم تسليمهم".
قال رمزى فودة رئيس جمعية المهندسين الوراثيين في الاردن، إن الفيروس عبارة عن خلايا بروتينية داخله مادة وراثية، مؤكدًا أن السلالات الجديدة من الفيروس أضعف من حيث الخطورة.
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصفية مصنع الحديد والصلب، بعد أن تجاوزت خسائره رأس المال.